La modelo Sofía Stitchkin nos cuenta sus mejores tips para el cuidado de la piel

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Nunca tuve problemas con mi cuerpo. Siempre he estado conforme. Me he ido adaptando al desarrollo normal y natural de la niñez a la adolescencia.

¿Qué desayunas normalmente?

Jamás olvido mi café, es esencial. Me gusta variar: a veces dos tostadas o pan pita con palta y jamón, o con palta y huevo. ¡Me fascina! Además, como una fruta, como kiwi, manzana, ciruela. También me gusta mucho el yogur con avena o cereales.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

Frutas, verduras y proteínas.

Actividad deportiva favorita

Pilates en el estudio Malú Pérez.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Tomar agua durante la mañana y a lo largo del día. Además, usar agua termal para refrescar la piel y un buen corrector. Aunque, si estoy con mucho cansancio, lo mejor es dormir.



¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Muy simple. Con Armani Beauty hago maravillas. Para mí es indispensable tener un corrector, iluminador, máscara de pestañas, hidratante de labios y peinador de cejas. Con esas cosas estoy al otro lado, no necesito más para hacer de mi maquillaje algo natural y fresco.

¿Cómo cuidas tu piel?

La piel de mi rostro, con limpieza facial y mi línea de cuidado total de Estée Lauder. El cuerpo, trato de hidratármelo siempre después de la ducha, con aceites y cremas. Además, amo los masajes de relajación y drenajes.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Hace años que me lo cuido en La Guapa Simona. La verdad, no entrego mi pelo a otras manos. Ahí me corto las puntas cada dos meses. También, me hago masajes y trato de usar siempre un protector de calor.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Me gusta exfoliarme la piel con azúcar. La mezclo con crema y me la aplico en la cara y cuerpo. Queda muy suave.

¿Secreto de belleza heredado?

Las cejas, totalmente. Mi mamá también es cejona, y me encanta. ¡Las amo! No las cambio por nada. Mi secreto heredado es peinarlas con cepillo de dientes, quedan increíbles.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

Antes no tenía la costumbre de limpiarme la cara todas las noches. Ahora sí y mi piel está bien para mi trabajo.

