Los cuatro tonos de cabello que dominarán el resto del año

View this post on Instagram

" Choco Taco🍫🌮 " – @dennisplays (my fiancé/creative caption master 📝 ) ❓Who else is loving contrast right now 🙋🏻‍♀️ ❓ __________________________________________________________ . PAINT ▫️ @oligopro cool toned➕ 10vol➕ @olaplex ✨ @redken 6na ➕ 7n for her lowlight VIVID ▫️ @redken 9p FINISH ▫️ @olaplex no 4/5/6