Cada vez es más popular el uso del sérum o suero en la rutina de belleza de las mujeres, muy útiles para mantener tu piel nutrida e hidratada, retrasando el envejecimiento.

“Los sueros son altamente concentrados y activos; esto significa que deben aplicarse primero, para limpiar la piel, antes de la crema humectante. De esta manera, todos los ingredientes activos pueden penetrar su piel. Estos ingredientes activos son la razón por la cual los sueros son más caros que los humectantes regulares”, explicaron en el portal Rouge Beauty.

Otro punto a recordar es que no todos los sérum funcionarán con todos los humectantes. Si no estás segura, usa sueros y humectantes de la misma marca, o revisa el suero para ver si dice que puede incluirse en tu rutina de belleza normal. Esto significará que no hay ingredientes que reaccionen con los humectantes.

Cómo aplicar el sérum facial correctamente

Siempre lee las instrucciones. Muchas personas aplican demasiado suero y luego se quejan de que no se absorbe. Aplicar solo un poco servirá de mucho en vez de tener que limpiar el exceso.

Los ingredientes activos penetran mejor cuando la piel está limpia, tibia y ligeramente húmeda, así que primero límpiala bien.

Aplica pequeños puntos de suero en toda la cara y luego mezcla de manera suave y rápida.

Mientras el suero aún está húmedo después de aplicarlo, golpea suavemente la superficie de la cara con los dedos durante medio minuto. La acción de golpeteo alienta al suero a hundirse completamente en las capas más profundas de la piel hasta donde sea posible.

Si sientes alguna sensación de hormigueo cuando aplicas el suero, no te preocupes. El hormigueo puede ser una señal de que los ingredientes activos en el suero están llegando a la dermis, donde deben estar si van a funcionar.

Cuando el suero esté completamente seco, podrás aplicar tu crema de ojos habitual y tu loción humectante.

Te recomendamos en video: