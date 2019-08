Carolina Arredondo entrega sus mejores secretos para una piel radiante

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Mi mayor complejo siempre ha sido la estatura, pero, con el tiempo, se transformó en parte de mi personalidad. Tengo un carácter fuerte construido, quizás, desde ese lugar, del querer hacer escuchar mi voz y que, no por ser más baja, me pasen a llevar.

¿Qué desayunas normalmente?

Casi todas la mañanas, tomo un jugo verde de frutas y verduras antes de cualquier actividad. Luego, como un mix de granos con semillas y frutos secos, acompañados de una manzana rallada.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

¡La palta! Tengo una adicción por la palta.

Actividad deportiva favorita

Hace un tiempo descubrí Figurella y me encantó, porque, además de todos los beneficios para el cuerpo, es un centro que trabaja de manera muy personalizada, con ejercicios localizados dentro de una cápsula de calor. Luego pasas por un proceso de oxígenoterpia para desintoxicar el cuerpo y, para finalizar, presoterapia.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

¡No tengo!

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

A diario no uso maquillaje. Sólo un brillo labial y me encrespo las pestañas.

¿Cómo cuidas tu piel?

Tomo mucha agua. Mi dermatóloga me dijo que de nada servían todas las cremas del mundo sin una hidratación adecuada.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Tomo todos los días spirulina, que es un concentrado de proteína, vitaminas y minerales. Creo en los cuidados desde adentro hacia afuera. Además, uso el shampoo New Hair de Lush, que tiene aceites esenciales y estimulantes de lavanda, menta, ortiga y canela.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Uso todos los días aceite de coco. Tengo la piel muy sensible y he ido encontrando soluciones sin químicos, que me ayudan a hidratar la piel. El aceite de coco orgánico ha sido maravilloso.

¿Secreto de belleza heredado?

Darme un chorro de agua fría al final de la ducha. Mi mamá siempre me dijo que servía para activar la circulación de la sangre en el cuerpo y funciona muy bien.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

Hace mucho tiempo que eliminé la comida chatarra, las bebidas de fantasía y alcohólicas. En Año Nuevo, tomo un par de copas de champaña, pero, básicamente, el agua y el té son mis mejores compañías.

