Estos comunes hábitos del maquillaje podrían dejarte sin pestañas

Todas la mujeres adoramos que nuestras pestañas sean llamativas, ya que es lo que es uno de los grandes atractivos en el maquillaje, sin embargo, ciertos hábitos podrían traer consecuencias terribles y vergonzosas, por no contar con los cuidados necesarios.

Estas son tan pequeñas y sencillas de maquillar, que muchas mujeres no se preocupan por darles el cuidado necesario, pero esto podría traer más consecuencias de lo que parece, incluso, existe la posibilidad de caerse.

Estos pequeños pelitos no solo dan una linda apariencia a nuestros ojos, sino que también cumplen una función de protección.

Estos hábitos podrían causar la caída de tus pestañas

Hace ver las pestañas más brillantes, saludables, suaves y tupidas. - Pixabay

Existen algunos hábitos comunes que pueden dañar los folículos de las pestañas y, en muchas ocasiones, somos inconscientes del mal que nos estamos causando.

No remover adecuadamente la máscara es una de las fallas más frecuentes. Es importante adquirir un producto especial para esta parte del maquillaje, ya que muchas cremas limpiadoras están creadas únicamente para el cutis y no para vellos, sin embargo, hay productos especializados para remover este producto.

Abusar del rizador es otra falla común. No se trata de no usarlo, pero sí es necesario aplicar cuidarlas más para no tener consecuencias. El aceite de coco es excelente para que tus pestañas resistan este hábito.

El uso excesivo de pestañas postizas también puede afectar. En este caso el consejo es el mismo: hay que fortalecerlas para no tener consecuencias.

