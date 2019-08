Adidas celebra el poder de las mujeres con esta campaña inclusiva

Adidas acaba de presentar su nueva campaña "Now it's her time" de la colección creada por Pharrell Williams, la cual celebra el empoderamiento de la mujer a través de la representación. Para presentar esta visión, los creativos reunieron a mujeres poderosas que destacan dentro de su rama, desde artistas hasta deportistas y activistas que han logrado un cambio en la sociedad.

Adidas Pharrell Williams, la campaña que amplifica la voz de las mujeres

Entre algunas de las protagonistas se encuentran la cantante Syd fundadora del movimiento Black Lives Matter, que defiende los derechos de las personas de color en Estados Unidos, Tyra Mitchell, la fundadora de Art Mom Project quien defiende la libertad de las madres como individuos y la escritora Nadya Okamoto. Todas a pesar de dedicar su vida a actvidades diferentes, comparten su instinto disruptivo para desafiar las normas de género, sexualidad y raza.

La colección cuenta con piezas unisex en varios colores que transforman las siluetas clásicas de los modelos HU con palabras impresas como "crear, gratitud, empatía y pensamientos".

La colección estará disponible el próximo 31 de agosto en la tienda en línea y espacios físicos de Adidas, a continuación puedes ver el video de la campaña.

