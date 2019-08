La actriz Mafe Bertero nos cuenta cuál es el deporte que la ayudó a obtener rápidos resultados

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Más que aceptar, se trata de cuidarte y amarte tal cual eres. A veces, te sientes disconforme con algunas cosas, pero escuchando a otras mujeres, aprendí a aceptarme. Si quiero mejorar algo de mí, es porque yo quiero y no por la opinión de otros. Para mí es difícil, ya que estoy constantemente expuesta a los comentarios de las personas, pero, mientras yo me sienta feliz, todo está bien.

¿Qué desayunas normalmente?

Agua, cereales y fruta. Me gusta comenzar el día con un desayuno saludable que me mantenga con energía todo el día.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

La fruta en general.

Actividad deportiva favorita

Estoy haciendo entrenamiento funcional. Es dinámico y bastante exigente. Comencé hace poco y noté resultados de inmediato.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

El maquillaje es el mejor truco. Pese a que tampoco ocupo demasiado y trato de verme siempre natural, me parece lo más sencillo y práctico.

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Ocupo cremas humectantes y bálsamo labial. En el colegio no puedo usar mucho maquillaje, pero, en mi tiempo libre, uso algún delineador y un labial más llamativo.

¿Cómo cuidas tu piel?

Tomo bastante agua, me protejo del sol con bloqueador y uso cremas humectantes.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Uso productos específicos para el cuidado del cabello y, cuando puedo, me hago masajes capilares.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Tomar suficiente agua al día mantiene mi piel, uñas y pelo en maravilloso estado.

¿Secreto de belleza heredado?

Como mi mamá sabe demasiado de belleza y estética, me ha dado varios secretitos. Uno de ellos es aplicar aceite de coco en las noches y, al día siguiente, lavo mi pelo como de costumbre. También, el aceite de ricino natural es excelente para el crecimiento de las pestañas y lo encuentras en cualquier farmacia.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

Antes comía demasiado y no hacía deporte. Ahora me sigo dando gustos, pero tengo una rutina deportiva que me ayuda a mantenerme bien.

Te recomendamos: