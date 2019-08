Cómo lograr cinco looks de 'Euphoria': paso a paso

Los mágicos looks de 'Euphoria' están a tu mano. Aunque parecieran muy complejos, aquí te explicamos paso a paso como lograr cinco maquillajes que marcaron esta serie de HBO. Haz la prueba y sumérgete en esta tendencia, que hace del maquillaje una ventana de tus emociones.

La maquilladora del programa, Doniella Davy, explica que “quería crear una versión eufórica de la realidad a través del maquillaje”. En declaraciones al portal In to The Gloss, asegura que desea “inspirar a las personas a recrear sus propias versiones de los looks o probar cosas que no eran permitidas para todos los días”.

Ojos amarillos

Aplica con los dedos una sombra del color amarillo en tu párpado. Luego coloca el delineador líquido blanco en el pliegue y terminé con un punto debajo de tu ojo. Puedes variar este look, usando un poco de sombra debajo.

Ojos alados

La misma Doniella Davy explica que para ello usa un pincel plano y angulado, delineador en crema, con mucha paciencia. Luego de aplicar la sombra en forma de ala alrededor de tu ojo, coloca la pedrería siguiendo la línea. Y termina con un montón de capas de rímel para destacar tus pestañas.

Un rocío de brillo

Este evocador look se logra con una paleta de sombras brillantes, escoge un color metálico para la parte superior y difumínalo tanto como puedas. Delinea tus ojos con creyón mate, que haga contraste. Tus pestañas pueden quedar al natural, aunque si deseas un efecto dramático apela por el rímel.

Nubes

Es quizás uno de los maquillajes más complejos de 'Euphoria', por la precisión que debes tener a la hora de hacer la nube. Pero no te preocupes con la ayuda de cotones lo lograrás. Usa un delineador blanco o del color que prefieras para hacerlas al lado de tus ojos. Puedes usarlas solas o agregar una sombra metalizada para acompañarlas.

Arcoíris

Luce la colorida mirada de Jules con una sombra tono sandía, que hará contraste con el neón. Aplica primero el verde neón en los extremos, luego suma los tonos cálidos hasta la mitad de tus párpados. Debes ir haciendo la forma alada, que tanto nos encanta y es un distintivo de 'Euphoria'. Abajo aplica un rosa claro.

Te recomendamos en video