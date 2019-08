Chocolate lila, la próxima tendencia de color de cabello

View this post on Instagram

🤙 🤙 #pink #pinkhair #rosegoldhair #pinkroses #roses #balayagehair #ombrehair #shadowroot #longhair #longlayers #layeredhaircut #hairsalon #hair #color #funcolors #pravanavivids #vividhaircolor #lisapmilano #calihairstudio #beachhair #beachbabes #hothothot #outside #loosecurls #wave