Cortes de cabello bob asimétrico: ideal para alargar el rostro

Bob corto asimétrico y su belleza. Desliza ➡️ para ver más de este hermoso look . . . . @canon.colombia @tatanmejia #empiezaconcanon #bobcut #bobcorto #bobasimetrico #cortecorto #cabellohermoso #raulroaestilista #estilistainternacional #colorista #colorist #profesional #professional #bobhaircut #shorthair #hairstyles #hairstylist #instahair #haircut #beautyhair #lovemyjob #mypassion #mothersday #motherstyle