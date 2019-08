Estos 6 tonos de cabello están en tendencia, escoge el que más te guste

View this post on Instagram

It’s Day 101 of February…come get your hair done and we’ll cheer you up 😘 #isitoveryet Hair by Sara @11saralouise . . . . @summitsalonservices @matrix @neumabeauty #behindthechair #2019hairtrends #brunettebalayage #sherwoodparkstylist #yegstylist #curls #longhairstyles #hairgoals #dirtybrunette #sherwoodparksalon #yegsalon #fff #lfl #picoftheday #ootn #ootd #fitfam #haircolor #babe #blondie #cutie #fit #tanned #fofo #hairvideo #sustainablebeauty #neumasalon