Los 5 mejores peinados para cabello corto que resaltarán tu rostro

Estos peinados para cabello corto son los que dominan la escena en este 2019, ideales para chicas con estilo que quieran destacar en una graduación o alguna fiesta con sus compañeros.

Mira la lista de peinados para cabello corto:

Bob despuntado lateral

Si buscas un peinado para cabello corto de lavado y peinado, entonces el bob con una parte lateral es el lindo corte que deseas seguir. Es importante tener las herramientas para el cabello adecuadas, incluidos los productos para el cabello, para lograr el aspecto. El bob contundente, también conocido como un corte recto, es una opción cada vez más popular entre las mujeres de todos los estilos de vida en la actualidad.

Si te gusta el cabello largo, estos son los mejores cortes para lucirla Luce una melena XL con estos fabulosos cortes.

Bob corto en ángulo

Este hermoso peinado bob en ángulo es un ejemplo prístino de los cortes de pelo cortos y vanguardistas. Las diferentes longitudes agregan volumen y rebote a este peinado. La silueta levantada en la parte posterior de la cabeza y los mechones cortos más largos agregan un toque de clase al tiempo que cumplen con las expectativas de la sociedad moderna.

Pixie largo para cabello fino

Este corte de pelo debe estar entre nuestros favoritos en la categoría de peinados geniales. Si observas de cerca, verás que este pixie también tiene un efecto tridimensional debido a las capas suaves y sin costuras.

Adelgaza tu rostro con estos 5 peinados Disimula tus rasgos con la forma de arreglar tu cabello.

Balayage platino en un bob

Si has luchado con tu cabello fino, seguramente has explorado tus opciones de los mejores cortes de pelo cortos para cabello fino. Hay varios cortes que pueden dar volumen a tu cabello fino con solo deslizar las tijeras aparentemente mágicas. No solo tendrá más volumen la textura agregada a su peinado, sino que también la transformará de una manera que no creía posible.

Bob trenzado

Solo porque tengas el pelo corto no significa que no puedas tener trenzas preciosas para el pelo corto. Incluso los peinados cortos pueden mecer la trenza más bonita. También puedes combatir la incómoda fase de crecimiento intermedio trenzando tus bloqueos más largos. No olvides incorporar trenzas en tus mejores cortes de pelo cortos para la lista de primavera.

Te recomendamos en video