Mira cómo lucir unas lindas ondas en tu cabello

View this post on Instagram

This amazing #hairtransformation was crafted by the talented master artist for @jasbeautysystems @luiscarlos.artistry at his very own #njsalon @vivahairlounge his vision, knowledge, and passion took this #jasdoll from a brass hair day to a #jashairday The look was created using our NEW Jas High Lift Lightener (coming soon 😉) and our Jas #plexabond which is a complex that is used directly in the color to keep the integrity of the hair in tact followed by a deep treatment to lock in the moisture. This was toned with our 7.21 in the roots for 25 minutes to create that beautiful shadow then it was applied to the rest of the hair for 5 minutes for that stunning pearly blonde! The finishing touch was when he took out his scissors and did his signature long layered haircut 🔥🤯😍 . . . Está transformación espectacular fue hecho por el maestro artista de Jas @luiscarlos.artistry en su salón @vivahairlounge con su visión, conocimiento y pasión usando los productos de Jas! Primero uso el nuevo bleach de Jas que levanta el cabello hasta más de 9 niveles con el plexabond, que es indispensable en mantener la integridad del cabello cuando se esté decolorando. Luego se puso el 7.21 en la raíz por 25 minutos para crear esa sombra y después al resto del cabello por 5 minutos para un rubio perlado. El toque final fue cuando uso su tijera para crear este corte que deja los layers largo pero agrega un montón de dimensión 🔥🤯😍 #jashairday #shadowrootblonde #pearlyblonde #pearlblonde #blonde #rubia #rubioperfecto #rubioperlado #hairtransformation #jascolorcream #healthyhair #healthyblonde #cabellocorto #cabellosaludable #rubiosaludable #shorthair #wavyhair #cabelloconondas #bondbuilder #cabellobrillante #shinyhair