Te decimos cómo hacer crecer las uñas con las fases de la Luna

Aunque no lo creas el crecimiento de las uñas también se ve afectado por las fases lunares, por eso te diremos los días perfectos de cómo hacer crecer las uñas durante determinadas lunas.

Contra la caída del cabello y la infertilidad: 10 beneficios de la vitamina B6 ¿Cómo prevenir la caída del cabello? Conoce los beneficios de la vitamina B6

Así como el cabello, nuestras uñas también podrían mejorar su crecimiento en calidad y velocidad, si nos hacemos la manicura en el momento preciso. Al cortarlas y limarlas solo en la fase de Cuarto Creciente que será este 7 de agosto a las 17:30:56 UT, aprovecharemos este período en el que el cuerpo busca revitalizarse y hacerse más fuerte.

Cuidado de las uñas

El momento oportuno de cómo hacer crecer las uñas de los pies y de las manos, son de los la Luna en Capricornio, por eso el 11 de agosto a las 04:50:02 UT es el día más adecuado. Las uñas cortadas durante Luna en Capricornio se volverán duras, resistentes y no se quebrarán con tanta facilidad.

Los productos especiales sobre cómo hacer crecer las uñas son algo superfluos, ya que sólo combaten el síntoma. Naturalmente el cuidado de las uñas no tiene por qué hacerse únicamente esos 2 o 3 días de cada mes. Nuestro consejo está orientado a recomendarle que, como mínimo, procure aprovechar los días de Capricornio.

Uñas hundidas

Las uñas que se hundan en la carne no se deberán de corregir ni cortar durante Cuarto Menguante es decir el 23 de agosto a las 14:56:05 UT, si no, volverán a crecer mal una y otra vez. Esta clase de operación no se debe hacer durante la luna menguante, especialmente durante los días de Piscis.

Aunque no hay pruebas científicas de que el crecimiento del cabello o de las uñas pueda verse afectado por las fases de nuestro satélite, tal como explica la revista científica “Muy Interesante”, sobre cómo hacer crecer las uñas, pero todas conocemos a alguien que haya puesto en práctica esta creencia popular y ha quedado encantada con los resultados.

Pelo rosado: El boom de los tintes de moda 2019 Entre los tintes de moda 2019 están los de fantasía como el pelo rosado que se apoderó de este año y marcan la tendencia en todas las edades

Te recomendamos en video: