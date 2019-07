La nueva tendencia en las redes sociales: maquillaje de principios del 2000

Parece que fue ayer que todas estábamos comenzando la década del 2000, descubriendo a Britney Spears, los infames sombreros de cubo y las pinzas de pelo con la hermosa forma de una mariposa.

Excepto que el decir ayer queda corto, toda esta moda de maquillaje y accesorios sucedió hace ya casi 20 años. La década de 2000 fue un momento memorable para la moda.

Y aunque esos recuerdos quizás se olviden mejor, una nueva tendencia se ha desatado en la aplicación TikTok, donde todas las chicas están enloquecidas volviendo a los primeros años del siglo XXI.

Hailey Baldwin lució una de las mayores tendencias para este verano: all white Un atuendo todo blanco es la mayor tendencia del verano y para los climas cálidos

En los videos, las personas se transforman en celebridades del 2000. Desde Britney en su época de Oops, i did it again, hasta Jennifer López con su rostro dorado, las usuarias están enloquecidas siguiendo esta tendencia.

Tienen todos los elementos esenciales de una chica básica de principios del milenio, que incluye cejas delgadas, labios brillantes y pendientes de aro. No puede faltar el perfilador de labios y pañuelos, sombra de ojos azul escarchado.

Dejando las hebras frontales de su cabello para enmarcar el rostro era la locura para la época.

¿Por qué pensamos que esto se veía bien? Oremos para que esta tendencia se mantenga en TikTok, donde pertenece.

Te recomendamos en video