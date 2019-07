Viviana Nunes nos cuenta cuál es su rutina para el cuidado de su piel

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Siempre he estado conforme con mi cuerpo y mi apariencia en general. Creo que todos podemos potenciar nuestros atributos y disimular lo que no nos gusta tanto.

¿Qué desayunas normalmente?

Mi café con leche de almendras es un infaltable. Una fruta, media taza de avena con yogur o leche descremada sin lactosa.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

Proteínas a la hora de almuerzo, muchas verduras y una fruta diaria.

Actividad deportiva favorita

Me gusta esquiar y hago ejercicio en Sportlife, sobre todo cardio, una pequeña rutina de máquinas con muy poco peso y bastante elongación. Lo combino con mi rutina en Figurella, donde disfruto mucho, ya que veo los resultados sesión tras sesión. Me encanta sentir que, además de entrenar mi cuerpo, se oxigena con el ozono y luego la presoterapia me ayuda a la circulación. Es un momento de conexión con uno mismo.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Una buena crema hidratante, masaje en el contorno de ojos y ducha tibia con dos minutos de agua fría al final.

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Nada muy especial para el día. Uso una base liviana del color de mi piel, lápiz de ojos gris esfumado y brillo en los labios.

¿Cómo cuidas tu piel?

Siempre me quito el maquillaje y me aplico una loción tónica. Uso algún suero, crema de noche y contorno de ojos. Tomo bastante agua y, durante el día, uso crema hidratante, ya que el clima de Santiago es muy seco.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Me realizo un masaje cada diez días en la peluquería y me corto las puntas cada dos o tres meses.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

No uso muchas cosas naturales. ¡Amo todas las cremas del mercado!

¿Secreto de belleza heredado?

Dormir mucho.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

Dejé de fumar hace seis años. Estoy muy orgullosa y feliz.

