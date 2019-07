Dale un aspecto fresco y natural a tu melena con el hair strobing

View this post on Instagram

Carré court hair contouring #couleurautomne #autumn #automne2018 #tendancecoiffure #coiffuretendance #automnehiver2018 #couleurchaude #hairfashion #hairstyle #ombrehair #sunlight #highlights #haircontour #hairstrobing #coiffeurparis #paris11 #avantapres #ruedelafoliemericourt #hairdresser #hairstyle #haircolor #haircolorist #hairoftheday #hairstylist #parishair #hairfashion #picoftheday #beforeafter #hairtransformation #haircolor #longhair #shorthair #wavyhair