La exparticipante de "Resistiré" Alexandra Monsalve nos revela sus secretos de belleza

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Siempre me he amado y respetado. Estoy agradecida del cuerpo que tengo y de que funcione perfecto.

¿Qué desayunas normalmente?

Un café espresso sin azúcar.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

El café y el chicharrón.

Actividad deportiva favorita

Me encanta hacer cycling tech (ciclismo indoor).

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Me aplico un gel congelado para que se me deshinchen los ojos, y en la ducha les pongo agua bien caliente. Me sirve mucho, pero lo inventé yo, y no sé si sirva para todas.

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Lavo mi cara con agua fría, me aplico crema hidratante y bloqueador. Después, si amanezco con ojeras, me pongo corrector, maquillo mis pestañas, me peino las cejas, aplico blush en los pómulos y listo.

¿Cómo cuidas tu piel?

Siempre uso un buen protector solar y crema hidratante para el día y la noche, y procuro limpiar bien mi cara antes de acostarme. Para el cuerpo, uso crema hidratante y me ducho con agua fría. Es maravillosa para la piel.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Cambio de shampoo cada cuatro meses, lo lavo día por medio, no uso mucho planchas ni rizadores y me aplico aceite de argán en las puntas.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Sí, la vida sana, comer bien y de preferencia, comida orgánica. Hacer deporte, acostarse temprano y tratar de vivir siempre en armonía.

¿Secreto de belleza heredado?

Mi madre me inculcó ducharme con agua fría. Nunca me gustó el agua caliente, a no ser que esté enferma. Es un súper reafirmante y lo mejor para el pelo.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado

Cuando tenía 17 años, subí muchísimo de peso, entonces retomé los buenos hábitos alimenticios y el deporte. ¡Mi salvación!

