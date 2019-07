Senos al estilo Kim Kardashian con tres simples ejercicios

Todas las mujeres queremos lograr una perfecta apariencia física sin mucho esfuerzo. Los senos es una de las zonas de la anatomía humana femenina que más llama la atención. Investigaciones han revelado que el 56% de los hombres asegura que los senos es lo primero que vez cuando conoce por primera vez a una chica.

Es por eso que te traemos tres fáciles ejercicios para que tus pechos aumenten de tamaño en pocos días y luzcan bellos y hermosos como los de Kim Kardashian y sus hermanas:

Es importante que conozcas que tener unos pechos envidiables se puede lograr con algunos ejercicios que pueden ayudar a aumentar su tamaño y sin necesidad de cirugías estéticas.

Flexiones de brazos

Las flexiones no sólo fortalecen los brazos, sino también los senos. Elimina la flacidez al fortalecer los músculos de la mama que se encuentra debajo del tejido mamario. Puedes realizar hasta 20 flexiones al día, preferiblemente en las mañanas, luego de levantarte. Verás los resultados en tu busto en muy poco tiempo.

Nadar tipo “estilo libre”

Si nadas es genial hacerlo dentro de una piscina, pero si no lo haces puedes hacerlo fuera del agua. Levántate, mueve los brazos como si estuvieras nadando en estilo libre. Mantén los brazos estirados en todo momento y evita sacudir el cuerpo. Puedes realizar más de 10 repeticiones al día de cada lado.

Las palmas juntas

Con este ejercicio fortalecerás el busto. Abre las palmas de las manos y fríe el pecho, luego presiona una palma con la otra, generando fuerza con los brazos y no sólo con las manos. Debe hacerlo durante 15 segundos, luego deja de empujar con el brazo, pero NO se quite las palmas de las manos.

Tienes que recordar que la alimentación siempre va a influir en el crecimiento rápido de los pechos, es por eso que es importante que te alimentes adecuadamente y de manera sana para que veas los resultados en días.

Jugos que te ayudarán a alcanzar un excelente bronceado sin dañar tu piel Protegerán tu salud

Te recomendamos en video: