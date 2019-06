5 propuestas de menswear que desafían el aburrimiento

View this post on Instagram

SS 2020 Pompeii. Backstage pics for @DazedFashion by @Cris.Fragkou Styling: @aliciapadron_ Hair: @mrtnplascencia @taviofficial Make-up: @fidelmakeup at @airportagency – @maccosmetics Jewelry: @angostura_ PR: @pelonio @laduquita @anti.nous Movement director: @ryanchappell Production: @petitamiparis Special thanks to the Spanish Embassy in France.