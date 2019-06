Claudia Schmitd revela sus mejores secretos de belleza

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Con el paso del tiempo, he ido sacando de mi mente los pensamientos negativos y he puesto el foco en lo que me gusta, no en lo que me desagrada de mí.

¿Qué desayunas normalmente?

Mi fiel compañero es el mate y lo acompaño a diario con frutas y pan pita con quesillo y palta.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

No hago dieta porque aprendí a alimentarme de forma saludable.

Actividad deportiva favorita

Me gusta hacer deporte en la mañana. Hago algo de bicicleta, yoga y también pilates.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Corrector de ojeras y una buena base de maquillaje son la mejor solución.

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Todos los días uso maquillaje, me gusta que se vea natural, no uso sombras ni máscara, ya que tengo mis extensiones de pestañas de Paulashes.com. Además, en mi rostro, uso sólo corrector, base, rubor y, según el color de mi vestuario, labial.

¿Cómo cuidas tu piel?

El cuidado de mi piel está en manos de la marca Esselco, dermo cosmética sudafricana 100% natural. He tenido excelentes resultados en mi rostro.



¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Mi pelo lo mantengo gracias a la estilista Leslie Alveal del salón Blonde Brunette. Voy una vez al mes a hacerme el color y un masaje capilar.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Exfoliar la piel es fundamental en mi rutina. Uso sal de mar mezclada con aceite de almendras.

¿Secreto de belleza heredado?

Usar aceite de almendras todas las noches para hidratar el cuerpo. Es fantástico.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

Comer muy pesado en la noche, porque no me permite un buen descanso.

