La colección de Ariana Grande con H&M que necesitamos para decir “Thank you next”

Ariana Grande acaba de anunciar una noticia que complacerá a todas sus fans, y es que ya no tendrán que esperar a que la cantante vuelva a dar un concierto en su país para poder conseguir su mercancía, ya que ha colaborado con la marca H&M para poder llevar su sello a varias prendas al rededor del mundo.

La colección está compuesta por playeras básicas y oversized, body suits y sudaderas estampadas con las mejores frases del más reciente álbum de la cantante, como "Thank you, next", "Break up with your girlfriend" y "And what about it".

Ariana Grande x hm

Además incluirá algunas piezas con fotos de la cantante en colores neutros, tye-dye y rosa para que puedas combinarlas con toda tu ropa.

Ariana Grande x hm

Por tratarse de una colaboración con la marca H&M, todas las prendas costarán menos de $300 y estará disponible en línea y en las tiendas físicas, si quieres ser de las primeras en presumir estos diseños puedes dar click aquí.

