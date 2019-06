Los diseños de Carolina Herrera han causado polémica por ‘plagiar’ el trabajo de mexicanos

Wes Gordon presentó su nueva colección Resort 2020 para Carolina Herrera con referencias a lo mexicano. Hermosos vestidos y diseños que reflejan los textiles de nuestra cultura.

Bordados casi iguales a los Istmo de Tehuantepec en Oaxaca, sarapes multicolores, y otras formas que hicieron dudar al público de México. Mientras muchos alababan este homenaje, otros consideraban esto era una apropiación cultural muy descarada.

Es cuando los miembros de una cultura dominante toma elementos de una cultura que ha sido oprimida por ese grupo dominante.

Muy distinto al intercambio cultural (cuando ambos comparten un mismo nivel) ni la asimilación (cuando personas marginadas adoptan elementos de una cultura dominante para sobrevivir).

Aquí algunas opiniones.

It is easy to come up with something quite quick if you just plagiarise Native Mexican designs. Who's gonna notice, right? #CarolinaHerrera may have discovered the colours for this "season", but they are so 1500s. There's nothing fresh or new here and #theoriginalisbest pic.twitter.com/EGSNBCZ26l

— Omar Rafael Regalado Fdez (@mathchaos) 11 de junio de 2019