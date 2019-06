Únete a la tendencia del Peach blonde, un tinte perfecto para las rubias

View this post on Instagram

Absolutely in love with this colour!🤩 6.1 on the root and toner refresh using 7.062 for a peach blonde 🍑 #peachblonde #peachblondehair #hairpassion #milkshake #milkshakehair #milkshakecolor #milkshakehairuk #curlyblow #flickyblow #manchester #salonfiftyone #juniorstylist #darkroot #peachhair #pinkhair