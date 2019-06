Nike incluye maniquís plus para exhibir ropa deportiva para mujeres de talla grande

Varias marcas famosas con gran relevancia en el mundo de la moda han empezado a ser inclusivos con las mujeres de talla grande, incluso, hoy en día las modelos “plus” se están abriendo camino en las pasarelas, Nike no es la excepción, pues incluyó maniquís plus en su exhibición de ropa deportiva.

La famosa marca deportiva busca demostrar que no solo las personas delgadas están interesadas en hacer ejercicio y por eso colocó este tipo de maniquís en sus tiendas más grandes en Londres.

"Para celebrar la diversidad y la inclusión del deporte, el espacio no solo celebrará a los atletas locales de élite a través del contenido visual, sino que también mostrará los maniquíes Nike plus size y para-sport por primera vez en un espacio comercial", informó Nike a través de un comunicado.

Nike is displaying plus-size and para-sport mannequins for the first time in its London flagship store.

The brand says it is "to celebrate the diversity and inclusivity of sport" pic.twitter.com/WBy6id2vPT

— TicToc by Bloomberg (@tictoc) June 7, 2019