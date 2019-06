Las japonesas se revelan y le dicen NO a los tacones altos

Cansadas de los molestos tacones altos y como en una empresas es obligatorio su uso, miles de mujeres japonesas inició una campaña de las redes sociales contra los códigos de vestimenta y bautizaron el movimiento #KuToo.

Casi 20.000 mujeres ya firmaron una petición por Internet exigiendo al Gobierno que prohíba a las empresas exigir a las empleadas que lleven tacones altos en su puesto de trabajo.

KuToo es un original juego de palabras en la que se mezclan los vocablos zapatos y dolor. El movimiento lo inició la actriz y escritora Yumi Ishikawa, que presentó la petición al Ministerio de Sanidad.

“Después del trabajo, todo el mundo se pone zapatillas o zapatos bajos”, escribió Yumi Ishikawa en la petición, añadiendo que los tacones altos pueden causar juanetes, ampollas y tensión en la parte baja de la espalda.

“Es difícil moverse, no puedes correr y te duelen los pies. Todo por las convenciones sociales”, añadió la actriz.

La propuesta pretende acabar con la discriminación de género y “hacer más fácil el trabajo para todos, creando un ambiente de trabajo libre de cargas innecesarias”. El Ministerio de Salud dijo que estaba revisando la petición y no ofreció mayores detalles.

Las redes sociales estallaron y muchas han decidido darle un respaldo a las mujeres niponas por su original exigencia para cambiar los estándares de la moda en las oficinas.

“Excelente propuesta y las apoyo. #NO a los tacones altos. Son molestos y causan daño en los pies. También causan dolores en la espalda”, aseguró la usuario @carol33.

Similar comentario ofreció @veramaria. “Odio los tacones altos, son molestos y fastidiosos. No se debería obligar a ninguna mujer a usarlos en el trabajo, debe ser opcional”, explicó.



Tres bebidas ayurvédicas para equilibrar las energías El ayurveda, original de la India, es un antiguo sistema de curación cuyos principios son muy similares a los planteamientos de la medicina naturista.

Te recomendamos en video: