Chantal Gayoso cuenta cuál es su rutina de maquillaje y entrega tips para el cuidado de la piel

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

La danza siempre me ha ayudado, porque trabajamos con nuestro cuerpo, lo tratamos con mucho amor y debemos conocer cada cualidad que éste tiene.

¿Qué desayunas normalmente?

Trato de variar cada semana, porque me aburre desayunar siempre lo mismo. Tomo un yogur con avena y frambuesas, o leche con alguna barra de cereal que tenga frutos secos.

Actividad deportiva favorita?

Bailar, bailar y bailar.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Siempre tener una sonrisa. Mantenerme mentalmente fuerte y, si no hay arreglo, el maquillaje sería mi última opción.

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Antes de entrar al programa Rojo no me maquillaba mucho, sólo lo hacía cuando tenía shows. Ahora, si tengo que verme un poquito más arreglada, me delineo, encrespo mis pestañas y ocupo un bálsamo labial.

¿Cómo cuidas tu piel?

Cuando salgo de la ducha, me pongo crema en todo el cuerpo. En mi rostro, aplico leche virginal, contorno para los ojos y crema de cara.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Es súper difícil, porque me peinan con calor todos los días. Intento aplicarme harto aceite de coco en las noches.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Trato de no maquillarme tanto y dejar el rostro descansar. Además de no fumar, que también ayuda a que la piel esté súper limpia.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

No tengo ninguno, pero debería dejar de salir con el pelo mojado en las mañanas.

