Macarena Tondreau revela cuál es el método de alimentación con el que logró bajar de peso

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Me costó muchísimo. Durante muchos años, por inseguridad, me fijaba más en los defectos que en las virtudes de mi cuerpo. Pero me di cuenta que, si una camina segura por la vida, los demás te verán increíble y tú lograrás aceptarte y quererte como eres.

¿Qué desayunas normalmente?

Estoy siguiendo el Código Petaccia, que, en mi caso, para el desayuno, tengo que tomar agua con limón y un té. Comienzo a comer sólido después de las doce del día y me ha funcionado excelente. He bajado de peso y me siento mucho mejor. Nunca me sentí muy bien tomando desayuno, pero lo hacía porque todos dicen que es necesario. Ahora creo que cada organismo es diferente y hay que buscar lo que a uno le acomoda.

Actividad deportiva favorita

Cuando puedo, troto, porque me ayuda a quemar calorías y a descansar mi cabeza.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Cuando duermo poco amanezco con los ojos hinchados. Me aplico frío localizado con bolsas de gel.

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Durante la semana no me maquillo, sólo aplico bloqueador con color, máscara de pestañas y brillo de labios. Ahora, si es necesario maquillarme más, uso una buena crema hidratante y una base acuosa que no tape mis poros.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Me cuesta mantener mi pelo sano, ya que llevo muchos años tiñéndolo. Me aplico una ampolla de masaje cada 15 días y trato de no secarlo con secador o plancharlo.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Beber al menos dos litros de agua diaria y tomar una vitamina C de 1000 g al día. Además, una vez a la semana, exfolio la piel del mi cuerpo con yogur y azúcar.

¿Secreto de belleza heredado?

Siempre vi a mi mamá aplicarse crema hidratante o con colágeno en el cuerpo. Ella decía “es más fácil evitar tener una mala piel, que mejorar una mala piel”.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

Antes comía frituras al menos cuatro veces por semana. Ahora las evito al 100%. Además, dejé el cigarrillo hace algunos años.

¿Cómo cuidas la piel?

Ocupo el tratamiento Tripollar Pose de Mispa.cl que es perfecto para tonificar, alisar, apretar los brazos, piernas y guatita. Me ayudó full, porque bajé mucho de peso para la gala del festival.

