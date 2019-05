Chocolate Cake, el nuevo color de cabello con el que las morenas lucirán fabulosas

View this post on Instagram

Chocolate cake 🧁 @pulpriothair Faction8 FORMULA DROP for that perfect chocolate 7-03 with a drop of 7-4 and 7-6 If you want to deepen the tone, add 6-4 and 6-66 Base: 3-0 and 10vol for grey coverage Styled with @stylushaircare and protected with @olaplex #riotsquad #rsf8 #btconeshot19_warmbalayage . #pulpriot #pulpriothair #pulpriotisthepaint #pulpriotcolor #springstyle #yellownails💛 #brunettebalayage #brunette #brunettehair #balayage #balayageombre #balayagehighlights #balayagedandpainted #chocolatecake #chocolatehair #behindthechair