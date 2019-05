Millaray Mandiola revela el económico secreto con el que mantiene su piel radiante

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Antes trataba de seguir los estereotipos, de verme alta, pero no tan alta; estar delgada, pero no tanto; ser blanca, pero no tan blanca. Un día me aburrí y aprendí a amarme. Si no parto por quererme, nadie lo iba a hacer. Aprendí que la belleza es interna y que todos somos bellos y únicos a nuestra manera. No hay punto de comparación.

¿Qué desayunas normalmente?

Me levanto y tomo un litro de agua en ayunas (sí, qué loca). Después de eso, desayuno yogur con avena, fruta, y mi infaltable infusión de té.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

No me puede faltar el té. Soy fanática de distintas infusiones y estoy todo el día tomándolo.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Siempre estoy hidratada, tomo tres litros de agua al día, me pongo aloe vera en las ojeras o bolsitas de té, y corrector para las ojeras.

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Me aplico un poco de base ligera, corrector, máscara de pestañas, rubor y me hago un gradient lips (técnica coreana para difuminar los labios).

¿Cómo cuidas tu piel?

Me exfolio una vez por semana y siempre, después de lavarme la cara, me aplico un gel hidratante y crema con protección solar. Además, dos veces a la semana, me pongo una mascarilla hidratante por 20 minutos.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Amo los cambios de look, entonces, lo tengo muy decolorado. Una vez a la semana, me hago un masaje capilar, no me seco el pelo y me aplico aceite para sellar las puntas.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Confiar en uno mismo es la clave de la belleza, y tomar agua (ríe).

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

Parafina en el cabello, ¡arde! No lo hagan en casa.

¿Secreto de belleza heredado?

Aún tengo malos hábitos. ¡Lo siento! Es parte de lo que nos hace únicos.

