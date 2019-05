Sacan a la venta bolsos de mano que tienen un "inquietante" parecido a zapatillas Crocs

Las redes sociales se pusieron frenéticas después de que alguien descubriera este bolso inspirado en Crocs para la venta en Amazon.com.

El bolso de mano proviene de la marca Optari y se vende desde $ 19.99 hasta $ 24.99, dependiendo del tamaño. Las bolsas también vienen en seis tonos: negro, azul, caribeño, verde, rosa y púrpura.

¿Los bolsos inspirados en Crocs tendrán éxito en la moda?

El vendedor describe el estilo de Sol Totes como un "bolso duradero, bolso de playa cómodo y liviano para niña o mamá", pero muchos cibernautas lo llaman el "bolso Crocs" debido a su parecido con los zuecos de goma.

The Crocs purse might be too far – pic.twitter.com/1Obth2R2YK — Chris Black (@donetodeath) December 9, 2017

Los bolsos también pueden equiparse con encantos Fobbz, pequeñas piezas decorativas que se adhieren a los orificios de la bolsa, similares a los adornos Jibbitz de Crocs.

Un usuario de Twitter compartió una imagen de la bolsa junto a una cita que dice: "No pensé que nada pudiera ser más horrible que los zapatos. Estaba equivocado".

La usuaria, Kat, subtituló el tweet: "Me encantan todos mis bolsos, pero no puedo… simplemente no puedo… comprar".

Sin embargo, la marca no solo hace bolsos similares a Crocs. También venden muñequeras por $ 6.91 y bolsos cruzados por $ 19.98.

I do love all my purses, but I can’t …I just can’t…. #shopping https://t.co/7eF7bPoOQq — Kat (@katell604) May 15, 2019

Este estilo de bolsa no es nuevo. Los tweets que datan de 2013 muestran que este tipo de bolso ha existido durante años, y la gente lo ha estado asando desde entonces.

Who wouldn't want a crocs purse pic.twitter.com/mOVgU94lml — Erika Snyder (@esnyder16) December 13, 2013

Los propios Crocs también produjo una bandolera de marca en colaboración con Pizzaslime en febrero. La bolsa unisex tiene la forma de una obstrucción de Crocs con una bolsa de poliéster en su interior. Una voluminosa correa negra estilo cinturón de seguridad asegura la bolsa alrededor del cuerpo del usuario.

