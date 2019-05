5 pasos para proteger tu piel de la contaminación en tu ciudad y evitar el envejecimiento prematuro

La piel es el órgano de nuestro cuerpo que siempre está expuesto a las partículas contaminantes del aire. Aunque sean imperceptibles, pueden dañar tu piel, restándole humectación y acelerando el envejecimiento.

Aunque no puedes evitar estar expuesta a los contaminantes del aire, lo que sí puedes hacer es minimizar sus efectos cuidando tu piel de la siguiente manera.

Pasos para proteger tu piel de la contaminación en tu ciudad

Aplica crema hidratante

Los radicales libres en el aire con contaminación, la suciedad y el polvo agotan el oxígeno en las células de la piel, causando daños irreparables a la larga como manchas y arrugas. Una buena crema hidratante humecta la piel y crea una barrera entre la piel y los radicales libres y otros contaminantes, reseñó el portal How Stuff Works.

Protección solar

La contaminación causa daños a la capa de ozono, lo que aumenta los efectos de los radicales libres y la radiación UV en la piel. La sobreexposición a la radiación UV puede causar arrugas e incluso cáncer de piel, por lo que debes usar protector solar en la cara y el cuello todos los días para proteger tu piel contra daños, incluso en días nublados.

Toma suplementos

La vitamina C y los antioxidantes combaten los radicales libres en el cuerpo, trabajando para prevenir y revertir el daño a la piel. Si no obtienes suficiente vitamina C en tu dieta, toma un multivitamínico diario o un suplemento de vitamina C.

Limpiadores y exfoliantes

Para eliminar los contaminantes del aire de la piel, lávate la cara diariamente y exfolia dos veces por semana.

Toma agua

Beber mucha agua todos los días ayuda a mantener la piel hidratada y el cuerpo saludable al generar crecimiento celular y mejorar la circulación.

