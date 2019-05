3 peinados para disimular un mal corte

Decidiste cortarte la melena y renovar tu look, pero resulta que el peluquero entendió mal tu solicitud y el resultado no fue nada de lo que esperabas pues no caigas en pánico, pues te damos 3 alternativas para disimular eso que no te gustó del corte.

Qué vivan los rizos

Bucles con flequillos están de moda tanto en la melena corta como media y larga. Aparte de ser frescos y estar a la última, los rizos son el peinado perfecto para que no se note cualquier error.

Recogido

Definitivamente un moño o cola es perfecto para esconder cualquier imperfección. La clave está en que el recogido no te quede demasiado tirante y un paso imprescindible es alborotar ligeramente los pelitos del nacimiento y sacarte deliberadamente las patillas por delante de las orejas.

Bandana-tocado

En el 2019 los accesorios en el cabello están muy de moda. Lazos, horquillas, diademas y bandanas adornan y permiten tapar un flequillo que no te gustó o incluso un exceso de capas. Se pueden llevar con el cabello liso u ondulado.

