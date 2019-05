Pon tus cejas a la moda del Lion Mane

Las cejas son parte importante del rostro que han ganado mucho protagonismo en el maquillaje. Aunque muchas mujeres dedican tiempo para perfeccionar las cejas, ahora una nueva tendencia se apodera de esta parte del rostro, se trata de el Lion Mane.

Este estilo de cejas tipo melena de león propone llevarlas gruesas, despeinadas y en vertical. Con esto se logra un aspecto más natural y salvaje.

Esta tendencia es perfecta para mujeres de cejas pobladas y rebeldes, o simplemente para auienes desean llevar una tendencia más relajafa.

Lo mejor es que son súper sencillas de lograr, te explicamos como:

Adiós depilación

La idea es tener la mayor cantidad de pelitos posibles posibles, sin importar que la línea de la ceja quede irregular. Deja que crezcan al natural.

Otro aspecto importante es el cepillado. Debe ser en vertical y aplicar fijador.

Para este paso puedes usar un cepillo para cejas o uno para máscara limpio y peina tus cejas hacia arriba para dar el aspecto ''despeinado''. Para que el efecto sea duradero, aplica un poco de gel transparente.

Ahórrate el maquillaje

Como se trata de un look natural no es necesario que remarques tus cejas con lápiz o polvo. Enfócate en rellenar un poco las zonas donde no te crecen bien las cejas y listo.

