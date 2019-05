Fotos: Las peor vestidas de la Met Gala 2019

La temática de este año de la gala del MET era el Camp, basado en el concepto de la escritora Susan Sontag que aludía a lo paródico, exagerado y artificial. Siendo así, las celebridades debían cumplir este dress code. Las listadas a continuación no lo hicieron – o de una manera muy pobre-. Por eso están en esta lista.

Kim Kardashian

A Kim Kardashian le llovió antes de llegar al #MetGala pic.twitter.com/dUkKGYU4y8 — The Cosmic Beauty (@thecosmicbeauty) May 6, 2019

Usa un Thierry Mugler, quien fue el rey de la hipérbole en los años 80 con las siluetas femeninas e impulsor de lo drag. Pero ella se va por lo más simplón, en vez de marcar exageradamente sus curvas o hacerlas mucho más paródicas, e incluso una burla de lo que representan en la cultura actual. Muy fácil.

Nicki Minaj

#NickiGala Vaza Fotos

de Nicki Minaj Indo para o #MetGala pic.twitter.com/u0rbzRM4Ar — Projeto Nicki Brasil (@NMinajProjeto) May 6, 2019

Nada que no hayamos visto, en verdad. Los tiempos de 2011-2012, eso era Camp.

Gwyneth Paltrow

Traducimos lo que dice la crítica de "The New York Times" acá: Gwyneth Paltrow es aburrida. Y lista para dormir. Siempre. Toda su vida.

Ru Paul

Básicamente por lo que hizo RuPaul por lo drag se hizo esta gala. Esta gala representa lo Camp, ligado a la exageración drag. A todo lo que representa su teatralidad. Y él se va como un tipo cualquiera. Boo whore.

Julianne Moore

Julianne Moore tiene un pacto con Lucifer… hubiera aprovechado para sacarle un mejor vestido #MetGala pic.twitter.com/rzIkVgx71V — Alibombo (@Super_Villano) May 7, 2019

Aburridísima, nada que hacer.

Emily Ratajkowski

Disfrazarse de ángel de Victoria's Secret galáctico no es Camp.

Emma Stone

El estilo de Emma Stone se apagó cuando firmó contrato con Louis Vuitton. Nada que hacer. #MetGala2019 pic.twitter.com/bFYsjyz0jh — The Glambition💛💗 (@glambitionblog) May 7, 2019

Otra que aburre al extremo. Con ese pelo rojo y esa contextura, hubiera podido ser la chica de "The Rocky Horror Picture Show", pero decidió ser Cate Blanchett pelirroja. O Jessica Chastain. Cualquiera de ellas.

Alicia Vikander

Esto es como Barbarella conoce a la familia Ingalls pero en versión naive. Un desastre total.

Kristen Stewart

Pues un día de estos le copiamos el look, no? así o más fácil… and Chic! #KristenStewart #METgala #metcamp camp or not camp? pic.twitter.com/y0GMwYjTI7 — Zaira Marino (@ZairaMarino1) May 7, 2019

¿Es esto "Jóvenes Brujas" o "She's All That"? Era el Camp, no los 90 en el secundario.

Gal Gadot

Cómo usar los individuales de tu abuela para disfrazarte de Teletubbie. Inentendible.

Naomi Campbell

Naomi Campbell en Valentino. Amo ver cómo está mujer jamás desacierta en un tema, y de igual manera se mantiene siempre fiel a su estilo. #MetGala pic.twitter.com/E7rY1UP7W9 — Ricardo. 🦄 (@__ricardocastro) May 6, 2019

Aburrido.

Salma Hayek

La esposa del dueño de varias marcas de lujo nunca se sabrá vestir, porque Dios le da pan al que no tiene dientes. Salma, esto no era "Rome", era Camp.

Emma Roberts

Emma Roberts, no me matas pero eres preciosa y tengo una obsesión con esos vestidos. #MetGala pic.twitter.com/wHoKlBdhyo — Daniela Riaño (@danielastyling) May 6, 2019

Angelito, era Camp, no la fiesta prerrafaelita en honor a Gabriel Rosetti.

Zoë Kravitz

Negro, como siempre. ¿Camp dónde?

Penélope Cruz

penelope cruz que embole amiga dale ponele ovarios clavate unas buenas hombreras con glitter NOSE algo amiga una capa con diamantes me parece que vos no entendiste que era temática la cosa pic.twitter.com/CSkbIulmrA — VI A ALEX TURNER (@solciglesias) May 7, 2019

Que no eran los Oscar.

Lily Rose Depp

Esta vieja, tiene 19 años, es perfecta, con el papá que tiene no se podía esperar menos, el vestido lo AMÉ, no es tan exagerado para la temática pero no puedes no amarlo, Lily Rose Depp. pic.twitter.com/lmdeY8AcLO — 🐍 (@BrendaFrancoB) May 7, 2019

No, Lily, no era la fiesta temática de Versace, linda.

Sara Sampaio

Era Camp, no era el "Día de Black Swan".

Rami Malek

Seamos claros: Freddie Mercury fue un gran ícono Camp. Por su estética se construyó, en la música, esta categoría en una parte, al igual que con David Bowie en los 70. Rami interpreta a Freddie Mercury y no APRENDE NADA EN EL PROCESO. ¿Hola?

Carey Mulligan

Un vestido que dice muchas cosas y no cuenta nada en absoluto.

Alexa Chung

Irse como Hillary, la prima frívola de Will Smith en "El Príncipe del Rap" habría sido cool con más atrevimiento. Muy aburrida.

Hailey Bieber

El moñito sesentero bien gracias, nada que ver con el vestido.

Demi Moore

Demi, para esto te hubieras quedado en la casa.

Rosie Huntington- Whiteley

Siempre se viste así. Aburrida.

Las hermanas Olsen

Otras que vinieron de ellas mismas. Aburridas.

Amber Valletta

Para qué te quitaste el fur. Eso era lo Camp del atuendo.

Karlie Kloss

Hubiera sido súper Camp con un letrero que dijera "Basic Bitch" en mayúsculas. Porque esto lo grita por todos lados.

Ruth Wilson

Buen intento por recrear a Björk, pero le falto su riesgo.

Frank Ocean

Basic Bitch parte dos.

Georgina Chapman

Ella vistiendo de lo de siempre. Aburrida.

James Charles

Él habría podido dar mucho, muchísimo más.

Dapper Dan

El diseñador por el que prácticamente Gucci se desvive con toda su logomanía y sale con esto. ¿Qué pasó?

Richard Madden

Hagamos una "Boda Roja" para este look tan aburrido, por favor.

Wendy Wu

Las quinceañeras de México son más Camp que esto.

Ava Du Vernay

Bonito color, pero todo tan aburrido.

Huma Abedin

Que esto no es una gala formal, hombre. Aburrido.

