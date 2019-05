Fotos: Las mejor vestidas de la Met Gala 2019

El concepto de este año de la gala del MET era el Camp, concepto que configuró Susan Sontag en 1964, en su ensayo "Notes on Camp". Ella habla de una sensibilidad, un concepto donde reina el artificio, la ironía, la exageración. Y así, estas celebridades hicieron de su traje un performance y homenaje.

Lady Gaga

Salve regina en Brandon Maxwell y un performance imposible de superar.

Billy Porter

Él debió ser el verdadero protagonista de "Dioses de Egipto". Y qué dios.

Florence Welch

Florence es camp desde que nació. Este es otro día en la oficina.

Katy Perry

Intentó hacer lo que un día la marquesa Luisa Casati (ícono de moda y arte de comienzos de siglo XX) tener un traje que literalmente iluminara. Pero a ella no le falló, como a la italiana.

Jared Leto

Uno de los reyes de esta gala. Nada más irónico que contener la propia cabeza como Gucci en su pasarela.

Elle Fanning

Ella fue la "Barbie Disco" y "Barbie Malibu" que las populares de "Jamás Besada" nunca pudieron lograr ser.

Kris Jenner

Donatella Versace, claro. En versión disco angélica.

Team Moschino

Momento adorable: Maluma en el Team Moschino pic.twitter.com/SDlBJIV70V — Beatriz Arango (@Bearangomoda) May 7, 2019

Todos menos Sarah Paulson entendieron el concepto. Maluma hubiera ido más de Bad Boy.

Janelle Monae

Esto es puro Camp. El ojo. El volumen. Janelle nació para esto.

Celine Dion

Puro Las Vegas pero dio con el concepto.

Serena Williams

El volumen y los Nike son pura vida.

Alessandro Michele y Harry Styles

No tan espectaculares, pero honrando lo flamboyant a todo dar.

Cardi B

El volumen. La textura. Espectacular. No hizo falta Rihanna.

Cara Delevingne

Solo ella podría homenajear así a lo queer y también hacer algo divertido con esta pieza Dior.

Kylie y Kendall Jenner

AVISO A TODAS LAS UNIDADES, KENDALL Y KYLIE LEOEGARON AL TEMA, REPITO, KENDALL Y KYLIE LE PEGARON AL TEMA. #METGala pic.twitter.com/ELfFitefFq — The Inexpert (@WonderMafe) May 6, 2019

Les hicieron un meme a lo "White Chicks", pero lo camp es eso: la parodia e ironía. Y ellas lo hicieron muy bien, a su estilo.

Dua Lipa

Dua Lipa en Versace #MetGala Dios que mujer ! 😍👏 pic.twitter.com/YxjhPSMv7K — MADARIAGA (@juliomadariagaa) May 7, 2019

Así debió lucir Kim Kardashian. Punto.

Ezra Miller

Ezra Miller absoluto ganador 😍😱😱 pic.twitter.com/3Hk9LVIu1F — Annie Artist (@AnnieTulip) May 7, 2019

¿Qué sería de la moda sin él? Uno de los reyes de esta gala.

Michae Urie

Otro performance burlón, irónico, creativo. Grandioso.

Ciara

Super Diosa disco y heroína. El styling lo fue todo.

Zendaya

Aunque Zac Posen ya hizo lo suyo con Claire Danes en 2016, Zendaya lo retomó en su performance de cuento de hadas. Excelsa.

Lupita Nyong' o

Parece salida de "Los Juegos del Hambre" y esa es la idea. Y le funciona perfecto.

Bette Midler

Sophie Von Haselberg y Bette Midler, esto si es disfrutarse una #MetGala pic.twitter.com/L8l2q17Ry7 — Daniela Riaño (@danielastyling) May 6, 2019

Ella es un ícono camp por excelencia y así se fue. Solo debe ser ella misma y ya.

Gwen Stefani

Otra que solo tiene que ser ella.

Saoirse Ronan

Gran vestido de "Dama Dragón" a su estilo.

Kacey Musgraves

Kacey Musgraves en su fantasía Barbie de Moschino YAS 👌💁 #MetGala pic.twitter.com/KBFQzREm2g — MADARIAGA (@juliomadariagaa) May 6, 2019

Barbie a todo dar. Maravillosa.

Tessa Thompson

Hipérbole y exageración con esa trenza. Perfecta.

Karen Elson

Model @KarenElson_ is channeling disco divas in floor-length bronze sequins for the #MetGala red carpet. View all of the latest #MetCamp red carpet arrivals here: https://t.co/1BFfTMwnaF pic.twitter.com/MBDF7hCPWj — Vogue Runway (@VogueRunway) May 7, 2019

No sabía quién era Karen Elson y creo que ahora la amo. pic.twitter.com/h79iQf7mAs — arturoso🐤 (@elarturoso) May 7, 2019

Ella es la nueva "Magenta" de "The Rocky Horror Picture Show" y es perfecta. Punto.

Lily Collins

Emulando a la perfección esa ostentación propia de Elizabeth Taylor y su boda con Richard Burton (la segunda) en los 70. Una maravilla.

Bella Hadid

Linda Evangelista en clave de personaje, en los 90, en la época dorada de Versace.

Mindy Kalling

Mindy Kaling también en dorado total, ¿cuál de las dos es su favorita, ella o Awkwafina? #MetGala ✨ pic.twitter.com/M1p8Hxnsf8 — BOSSA (@bossamx) May 6, 2019

Y Mindy como Donatella.

Tracee Ellis Ross

Tracee Ellis Ross en Moschino. Por alguna extraña razón no me cuadra el marco en el vestido, por muy Camp que sea, se me hace muy rayador con lo absurdo realmente. #MetGala pic.twitter.com/X9GzXglM2Y — Ricardo. 🦄 (@__ricardocastro) May 7, 2019

Absurdo. Esa es la gracia del camp.

Priyanka Chopra

Otra que le apostó al absurdo. Y le funcionó.

Lucy Boynton

Un hada perfecta y angélica, pero chic. Rami debería aprenderle un poquito. Pero se ha tardado.

Lili Reinhart y Cole Sprouse

Él arriesgado, flamboyant. Ella, una María Antonieta chic.

Zoe Saldana

Diosa disco, de las películas de los 70, como salida del universo de Tarantino.

Hailee Stenfield

I've been waiting for one of these Viktor & Rolf couture dresses to appear (Thank you, Hailee Steinfeld) #Metgala pic.twitter.com/FwT8wWWuie — Vanessa Friedman (@VVFriedman) May 7, 2019

Uno de los pocos vestidos irónicos de esta gala.

Hamish Bowles

Esto es flamboyant en todo su esplendor.

Awkwafina

Exuberancia a todo dar.

Charli XCX

La gala perfecta para ella y su estilo de toda la vida.

Ashley Graham

Se fue de Dapper Dan. Una de las pocas modelos que acertó.

Danai Gurira

Muy a lo "Morocco" de Marlene Dietrich, pero más disco.

Aquaria

Estuvo bien, aunque las drags pudieron haber dado más.

Laverne Cox

Perfecta con ese negro envolvente.

Whembley Sewell

Que no se olvide el glam en el camp.

Jordan Roth

El camp es barroquismo, exuberancia y diversión.

Yara Shahidi

El peinado muy a lo Freddie Mercury en "These are the days of our lives". Perfecto el fur.

Jemima Kirke y Lena Dunham

Por primera vez le atina a una gala. Perfecta en la ironía y diversión.

Natasha Lyonne

Diosa disco galáctica. Perfecta.

Tiffany Haddish

Print, brillo. Todo bastante glam y exuberante. Al punto.

Darren Criss

Lo salva su maravilloso maquillaje.

