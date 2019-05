Cómo cuidar tu cabello blanco al estilo de Juego de Tronos

El cabello blanco está de moda, especialmente desde que la serie Juego de Tronos demostró que este color en el cabello puede ser moderno y juvenil.

Es fácil ver como mujeres muy jóvenes que se han decolorado el cabello a los tonos blanquecinos o escala de grises. Y es que en opinión de Isaac Salido, estilista, “un pelo canoso resulta más elegante cuando es natural y tiene un corte definido, con un estilo que marque un antes y un después en la mujer, pero sin dejar de ser ella misma”.

Hay mujeres que llevan años engañando a la cana y ahora deciden mostrarla en toda su intensidad, pero también hay otro grupo de mujeres que, que optan por un look blanco total en busca de un cambio radical.

Para conseguir estos blancos, explica Luis Miguel Vecina, experto en coloración “hay que devastar el pelo, vaciarlo de contenido y dejarlo sin pigmento para aportar un gris humo, que es lo más parecido al blanco, que lo matiza para que no quede amarillo.

Este proceso no conlleva solo un cambio del color del pelo, sino que exige cambios en el maquillaje (más acentuado), en la vestimenta porque no todos los estampados y colores van con este look, y hasta en el estilo y la actitud.

Cómo cuidar la coloración

Primero e importante, la coloración debe ser aplicada por un profesional y experto colorista.

Velar por la utilización de productos que cuiden la fibra capilar.

Nutrir e hidratar el cabello.

Lavarlo con productos específicos para cabellos blancos que tiene pigmentos violetas que contrarrestan esa tonalidad amarilla típica de las canas.

En cuanto al champú debe ser sin sulfato.

No abuses con el uso del calor a través de secador y plancha.

Mascarillas con pH ácido que reequilibren la alcalinidad de los productos decolorantes, y minimizar la agresión de las herramientas de calor.

Estos cortes de cabello te ayudarán a sanar las puntas abiertas Así el pelo te crecerá más y mejor.

Te recomendamos en video: