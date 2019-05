La inspiradora respuesta de la exmiss Universo Paulina Vega a quienes la llamaron gorda por aumentar un kilo

El mundo de la moda y de los concursos de belleza suele ser complejo y estresante porque todo se trata sobre la apariencia. Y la colombiana Paulina Vega, de 26 años, también fue blanco de críticas por su peso luego de ganar el Miss Universo en 2014.

La modelo reveló en su sitio web que en una agencia en Nueva York la consideraban “talla grande” después de haber aumentado un kilo a los 18 meses después de ser coronada, reseñó People.

La actitud de Paulina Vega ante los comentarios por su peso

Lejos de acomplejarse, la modelo colombiana decidió priorizar sus valores y darse cuenta que la apariencia no es lo único que importa.

Ver esta publicación en Instagram Tell me how’s it feel sitting up there Una publicación compartida de Paulina Vega Dieppa (@paulinavegadiep) el 31 Mar, 2019 a las 7:03 PDT

“Pasar de 'flaca' a 'curvy' podría haberme decepcionado. En cambio, me inspiró a centrarme en lo que realmente me gusta hacer y construir mi propio camino”, compartió . “Por encima de todo, me enseñó a ser sincera conmigo misma, a no dejar que las ideas de otras personas me encadenen y a elegir cómo quiero vivir mi vida”.

Vega dijo que tenía tres meses de contrato con la agencia de modelos de Nueva York y que se sentía bien con su cuerpo cuando le comunicaron que había “subido un kilogramo”.

Ver esta publicación en Instagram Extrañando la plaiaaaaaaaaaa Una publicación compartida de Paulina Vega Dieppa (@paulinavegadiep) el 17 Mar, 2019 a las 6:48 PDT

“En la reunión me dijeron que ya no me consideraban un modelo de pasarela y editorial, que ya no estaba entre los 'flacos' y que me clasificarían como un modelo de 'talla grande'”, dijo Vega.

Fue en ese momento que Vega, que pasó un tiempo creando conciencia sobre temas sociales después de ser coronada Miss Universo, se dio cuenta de que sus “sueños, pasiones y ser una mejor persona” eran mucho más importantes que su apariencia.

“Pasar de ese estado de constante exploración y crecimiento a ser nuevamente juzgado por mi apariencia me parecía ridículo”, admitió. “Sabía que no estaba en el lugar correcto”.

Ver esta publicación en Instagram ❤️ @silviatcherassi @openstudiosxae Una publicación compartida de Paulina Vega Dieppa (@paulinavegadiep) el 6 Mar, 2019 a las 9:34 PST

Y finalizó el artículo en su blog con las siguientes palabras: “Creo que la belleza física no puede ser todo, no puede ser el foco de tu trabajo, tu prioridad, en todo lo que piensas y hacia dónde diriges toda tu energía. No es saludable”.

