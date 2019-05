La influencer Bernardita Santa Cruz revela sus mejores secretos para un cabello sano

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Creo que aceptarse a uno mismo, y mantener la autoestima, es necesario para que nuestro bienestar progrese. Es importante empezar el día queriéndose, entendiendo nuestro cuerpo y lo que somos. Por otro lado, también tenemos que aceptar nuestras formas e irregularidades. El cuerpo no lo es todo. Son muchísimo más importantes y atractivos nuestros pensamientos, ideas o emociones.

¿Qué desayunas normalmente?

Todos los días tomo el mismo desayuno: un jugo de naranja natural, cualquier fruta, berries y también un waffle de los que venden congelados. No como pan.

Alimento imprescindible en tu dieta:

Cualquier proteína.

Actividad deportiva favorita:

Hago una rutina de ejercicios en el gimnasio, tres veces a la semana.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Meditar.

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

No me maquillo todos los días, pero, cuando lo hago, siempre uso una base a base de agua que sea lo más liviana posible. También me aplico un corrector de ojeras, máscara de pestañas y rubor.

¿Cómo cuidas tu piel?

Limpio mi cara todas las noches con agua micelar y me aplico una crema hidratante en el rostro y cuerpo. Desde chica me enseñaron que las mejores cremas para hidratar son las de textura liviana, y no las que demoran minutos en absorberse. Mis favoritas son las de St.Ives.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Me corto las puntas todos los meses en luna creciente, sin falta, y hace casi un año que no me lo tiño para mantenerlo sano.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

La clásica mascarilla casera de palta en el pelo que ayuda a hidratar.

¿Secreto de belleza heredado?

Humectar los codos.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

No sé si está eliminado, pero evito tocarme el pelo, ya que tengo el típico tic de abrirme las puntas. Intento no hacerlo para no dañar mi pelo.

