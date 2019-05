Los dos novedosos estilos de balayage que estarán de moda en mayo

View this post on Instagram

SUMMERS APPROACHING🌞So Get Yourself Ready For Cool Sunkissed Ballayage🌞🌞HAIR IS TO WEAR NOW💁🏻‍♀️💁🏻‍♀️🤟🏻 Ballayage Color DONE @hair.villa.salons with @moehairindia @moehair_gold .. . . . . Snapchat👻-mrinaalmeet . . . . . For Price and Enquiries, Feel Free to contact Us 📲09041808208.. IF the phone goes Unanswered, Whatsapp at given Number💁🏻‍♀️💁🏻‍♀️ All Customise Colors Available of Your Choice💁🏻‍♀️💁🏻‍♀️ . . . . . . . #moehair #hairvilla #samvilla #samvillahair #mounir #risingmounir #hairstyles #haircolor #hair #haircut #hairextensions #lorealcolorista #lorealprofindia #blondehair #blonde #blondebalayage #blondehighlights #sand #sandhair #guys #guytang #trending