5 pantalones con los que puedes combinar tus zapatillas blancas

Look confortável pode ser estiloso não é?? Se tem uma peça que quase anda sozinha em meu guarda-roupa, em qualquer estação, com certeza é a calça legging. Ela se encaixa bem da academia a balada!!! Fica bem de tênis, botinha, over the knee, scarpin, sapatilha… Existem modelos com brilho, vinil, plush… Para quem quer optar por um modelo que saia desse ar de academia, opte pelo modelo em vinil ou cirre. Quando se usa a legging, o ideal é usá-la com uma peça mais fluida, cobrindo o bumbum. 🚫Não vendo! #inverno19 #legging #tendencia2019 #garotavaidosa #dicasdemoda #dicasdelook #modaparatodas #sobreposição #dicasgarotavaidosa #bygarotavaidosa #moda2019 #inspirações #outonoinverno2019 #inverno2019 #ficaadica #lookdodia #lookinspiracao #lookgarotavaidosa #garotavaidosainspira Sigam @garota.vaidosa2018