Carré plongeant: un corte a media melena que marca tendencia

View this post on Instagram

Envoyez moi vos carré en privé💇💇 demander des conseil😉😊 me manda seu cabelo curto Em mensagem privada💇😍😊 Peça conselhos😊☺️💇 send me your bob in private💇💇 ask for advice😉😊 #coupeaucarre #carrécourt #cheveuxcourt #bobhaircut #bob #shorthair #cabelo #carrefrange #carrelong #cheveuxcourt #carrewavy#carréplongeant #changement #coupedecheveux #carre #avantapres #longtoshort #longcourt #jaicouper #dondecheveux