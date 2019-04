Conoce cómo usar el multimasking para tener un cutis maravilloso

Esta técnica consiste en aplicar en distintas zonas del rostro y en el mismo momento diferentes tipos de mascarillas dependiendo de las necesidades de tu piel.

El “multimasking” es una técnica de belleza de la que seguro has tenido noticias recientemente. Y si no te suena el nombre y no tienes ni idea de qué es, seguramente habrás visto más de una foto por Instagram de chicas con mascarillas de distintos colores en el rostro.

En palabras simples, el multimasking es una técnica de belleza que consiste, básicamente, en utilizar dos o más mascarillas faciales en distintas zonas del rostro en lugar de sólo una como veníamos haciendo hasta ahora.

Si no tienes todo el tiempo que quisieras para aplicar todos los tratamientos que tu cara necesita y esperar el tiempo respectivo de cada una, el poder utilizar varias mascarillas de diferentes arcillas puras, hará que por fin puedas lucir una piel radiante en el menor tiempo posible.

La técnica del “multimasking” permite que cada piel escoja el cuidado que necesita. No sólo nos referimos al cuidado que necesite cada área del rostro, sino también al cuidado que necesita tu piel en determinados momentos.

No importa cómo sea tu rostro: de piel grasa, seca, si tienes puntos negros o brillos excesivos… esta técnica se adapta a todas. Pero si no tienes mucha idea de cómo ponerla en uso, te explicamos varios tratamientos para que lo mejor de cada mascarilla se refleje en tu piel.

Multimasking con efecto revitalizante

Si te cuesta dormir o has pasado una gran noche de fiesta, lo mejor que puedes hacer por tu piel es aplicar el conjunto de una mascarilla verde revitalizante en las mejillas, el puente y laterales nasales para que desaparezcan los brillos y las imperfecciones que suelen surgir en estas zonas de la cara, con otra negra de efecto “detox” en la frente y la barbilla con la que conseguirás un aspecto fresco y eliminar las posibles bolsas de ojos o las ojeras que se hayan podido producir por un mal descanso.

Multimasking que elimina el estrés

Esta opción es perfecta si el ritmo del día a día no te deja descansar lo suficiente y acumulas demasiadas tensiones.

Mejillas/puente y laterales nasales: utiliza una mascarilla verde purificante para conseguir eliminar los signos visibles de ese cansancio acumulado y darle un aspecto más fresco a tu rostro con las propiedades purificantes del eucalipto que contienen las mascarillas verdes.

Frente/barbilla: esta vez utilizaremos una mascarilla roja que sea exfoliante para intentar disminuir las posibles líneas de expresión causadas por el estrés. Además gracias a su efecto exfolian conseguirás eliminar la piel muerta y tener un mejor aspecto.

