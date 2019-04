Cómo recuperar tu cabello en 5 pasos después de ir a la playa

Después de unas vacaciones en la playa es normal que nuestro cabello se sienta más seco y opaco ya que estuvo sometido al calor intenso, la sal del mar, el viento y la arena, factores que lo dejan quebradizo y poroso. Sin embargo recuperarlo es posible y más fácil de lo que crees, solo debes seguir cinco sencillos pasos.

Hidratación

Después de la playa, tu cabello se encuentra seco y poroso, por lo que el primer paso es hidratarlo, para mejores resultados, lo primero que debes tomar a la hora del baño es el acondicionador, una vez que lo hayas dejado actuar sobre tu cabello por 15 minutos puedes enjuagar y aplicar el shampoo.

Limpieza

Una vez que hayas hidratado tu cabello puedes usar un shampoo que no contenga sulfatos ni parabenos, esto con el fin de que sea más suave con tu cabello y lo ayude a recuperarse rápidamente.

Tratamiento post-limpieza

Después de lavar tu cabello debes continuar hidratándolo, para esto se recomienda un acondicionador leave-in o una mascarilla para el cabello de aceite que puedes aplicar comenzando por puntas y medios.

Cepillado

Sólo puedes cepillar tu cabello después de que lo hayas hidratado, así no tendrás problemas con los nudos y no causarás quiebre, si tu cabello es largo se recomienda que uses un producto desenredante.

Adiós al calor

Después de la playa debes dejar descansar tus herramientas de calor, es decir tu tenaza, plancha y secadora, ya que tu cabello se encuentra frágil y aplicar calor directo hará que se seque aún más y se rompa. Deja que tu cabello seque naturalmente y después puedes atarlo.

