Avengers: Así lucía Scarlett Johansson cuando era niña

Scarlett Johansson, actriz y modelo estadounidense de 34 años, se ha convertido en una de las mujeres más bellas y sexys del mundo. Incluso logró este adjetivo en 2006 y 2013; hasta la fecha, Scarlett, mantiene su legado.

Desde su aparición en Iron Man 2 su papel de Black Widow se ha convertido en pilar del MCU, no necesariamente por sus poderes, sino por su destreza y por convertirse en uno de los primeros Vengadores.

Su entrenamiento riguroso fue lo que llevó a la espía de Shield a ser una de las personas más temerarias del Marvel. La belleza que deslumbra la ex esposa de Ryan Reynolds no solo es propio de las últimas décadas, sino que a su corta edad fue admirada por este factor.

A sus 12 años Johansson alcanzó la fama con la película The Horse Whisperer (1998) y se llevó los aplausos y ovación con su participación en Ghost World.

Scarlett Johansson cuando era niña - Internet

La actriz que encarna a Natasha Romanov es considerada uno de los símbolos sexuales modernos en Hollywood y provocó, en las últimas semanas, que los flashes no la pierdan de vista debido a su reducción de mamas. Scarlett indicó que lo hizo para que las grandes empresas se fijen en ella por su trabajo mas no por su físico.

Además de actuar, destaca su faceta de cantante, donde sus principales álbumes son Anywhere I Lay My Head y Break Up. Ella será una pieza vital en el rompecabezas para acabar con el titán loco, Thanos, en Avengers End Game. El film dirigido por los hermanos Russo se estrenará el próximo 26 de abril.

