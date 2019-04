Titi Aguayo nos cuenta cuáles son los alimentos imprescindibles en su dieta

Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Me encanta mi cuerpo. Lo único que me cuesta aceptar son las lesiones que tengo en la rodilla y espalda. Es como sentirse de 25 años y que el cuerpo no te acompañe para hacer lo que te gusta.

¿Qué desayunas normalmente?

Mis desayunos son diferentes todos los días. Es la comida del día que más me gusta y trato de hacerla en la mesa, acompañada de mi familia, y de tener mucha variedad de frutas, huevos, lácteos y carbohidratos.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

Las proteínas bajas en grasa, ya que, para mantener la musculatura a mi edad, son siempre necesarias. Como mucho pescado, huevo y pollo.

Actividad deportiva favorita

El entrenamiento funcional cronometrado. Es muy efectivo para perder grasa y tonificar el cuerpo. Lo hago con una aplicación que se llama Tábata que se conecta a mi Apple Watch Series 4 y me ayuda a saber cuáles son los tiempos de ejercicio y de reposo. Es muy efectivo.

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

Lo más importante es hidratar la piel antes de aplicar la base. Hay que esperar a que el hidratante se absorba por completo. De esta manera, tendremos una piel linda y pareja.

¿Cómo cuidas tu piel?

Con mucha hidratación y protección solar. Uso sérum en la noche y en la mañana hidratante con factor de protección 50.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Trato de no usar mucho calor: evito las planchas, lo seco de manera natural y corto las puntas regularmente.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Aplicar frío en el rostro. Cada vez que tengo una mala noche, uso un poco de hielo en mi cara o pongo una mascarilla en el freezer.

¿Secreto de belleza heredado?

Mi mamá me inculcó que todas las noches tenía que limpiarme la cara, me haya o no maquillado.

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

Fumar. Gracias a Dios, ya no lo hago.

