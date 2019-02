Estas son las mechas que mejor sientan a tu corte de pelo

Cada temporada nuevas formas de coloración se reinventan para sacar lo mejor de cada una de nosotras.

Sin embargo, cada mujer es única y la recomendación de un experto es esencial a la hora de decidirse por un corte de pelo o un tinte.

Escogiste el corte perfecto y ahora quieres iluminar tu cabello con unos reflejos o mechas. Para conseguir un resultado óptimo, tal vez no sería mala idea probar a matizar algo tu color. No se trata de un giro radical si no es tu idea. Pero sí que es verdad que los estilistas encuentran más favorecedores unos tonos que otros en función del look elegido.

Mira cuáles son las mechas y reflejos que mejor le van a tu corte de pelo.

Rubio para el bob

A los bob en cabellos rubios. La técnica de coloración que más le va son los reflejos sunlight, porque proporcionan una luz tridimensional sin restar naturalidad.

Lob con castaño

Para los cortes lob resultan muy bien los tonos castaños o los rubios medios de la gama de los miel o los dorados. Y es fundamental realizar juegos de luz, con técnicas de tono sobre tono para que no haya efecto raíz.

Carré en tonos miel

Las melenitas carré destacan especialmente con reflejos en tonos miel que dan mucha luz al rostro. Se debería emplear un tono más dorado en las puntas creando un degradé. También se pueden enfatizar con un tono más claro los mechones frontales.

Largos y estructurados, mejor oscuros

Las melenas largas siguen siendo las favoritas de muchas mujeres. A los cabellos estructurados les van muy bien los castaños oscuros y el moreno porque les das cierto dramatismo. Un corte recto con un flequillo resulta mucho más impactante sobre una base de color oscura.

Pixies y cortos asimétricos, tándem con el platino

A los cabellos cortos los rubios platinos les van muy bien, el efecto es mucho más llamativo. Como este tono se estropea con facilidad y hay que cortarlo muy a menudo, los cortos se renuevan más fácilmente que las melenas largas. Es importante, eso sí, iluminar y aclarar un poco más la zona frontal”, apunta.

Wob en pelirrojo

La técnicas de coloración, habría que aplicarlo mediante mechas balayage con pincel a mano alzada para crear puntos de luz de forma personalizada.

Shaggy, un corte versátil

Este corte funciona sobre todos los tonos, pero queda mejor en melenas claras o con mechas y reflejos que dan mucha luz.

