Norka Moretic revela cuáles son los alimentos imprescindibles en su dieta

¿Cómo aprendiste a aceptar tu cuerpo?

Creo que, para todas las mujeres, es tema en algún momento. Para mí también lo ha sido, pero hay que aprender a valorarse por lo que uno es, más allá del físico. En algunas oportunidades, conocí a mujeres que no cumplían con los estándares típicos de belleza, pero eran súper queridas y tenían muchos amigos debido a su gran personalidad. Eso demuestra que realmente el cuerpo no es tan importante.

¿Qué desayunas normalmente?

Pan integral con palta y huevo. Me encanta esa combinación. Además, como un yogur con chía y fruta. Es lo máximo.

¿Alimento imprescindible en tu dieta?

El huevo, la palta y el yogur. ¿Se nota que el desayuno es mi comida favorita?

Actividad deportiva favorita

Atletismo. Entreno todos los días, pero en general, me gustan todos los deportes y me encanta ir probando deportes distintos.

Trucos para disimular el cansancio o una mala noche:

Uhh, difícil. Mi mejor opción es tomar mucha agua y tener una sonrisa siempre.

¿Cómo es tu rutina de maquillaje?

No me maquillo tanto, pero, cuando lo hago, me limpio bien el rostro. Después uso una base ligera, bronzer e iluminador. Posteriomente, agrego sombras con colores claros y un buen rímel. Para los labios, juego con distintos colores, aunque, en general, me gusta lucir muy natural.

¿Cómo cuidas tu piel?

Intento limpiarme la cara todas las noches. Si bien es un hábito que aún no me hago, es fundamental. Para el cuerpo, me preocupo de usar buenas cremas. La marca St. Ives me encanta, porque tiene muchas variedades con olores exquisitos y diferentes tipos según el objetivo que se busque. Algo muy importante también es el bloqueador. Le tengo mucho respeto al sol y me aplico siempre bloqueador con factor 30.

¿Cómo mantienes tu pelo sano?

Tengo varios productos de masaje capilar en mi ducha. Si pudiera, me haría masajes más seguido en la peluquería. Además, me gusta usar aceite para las puntas a diario.

¿Tienes algún consejo de belleza natural que apliques en tu vida?

Creo que lo más importante es tomar harta agua y mantener una piel hidratada.

¿Secreto de belleza heredado?

Agua fría para la celulitis, dicen por ahí (ríe).

¿Algún mal hábito de tu rutina que hayas erradicado?

De chica me ponía cualquier cosa en la cara. Podía ser maquillaje comprado en la feria y me daba lo mismo. Pero me di cuenta que la piel es súper sensible y hay que cuidarla, por eso es importante usar productos de calidad.

