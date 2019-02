4 problemas de belleza que causa el uso frecuente del celular

Hay varios problemas de belleza que son el resultado del uso frecuente del celular, una aparato que se ha convertido en una extensión del cuerpo y mente.

Estos son los 4 problemas más significativos:

1 Flacidez en el rostro

Cuando usas el celular generalmente se baja la cabeza y esto causa que la piel y los músculos del rostro se expongan directamente al suelo y con ello a la fuerza de gravedad.

Entonces es más recomendable que cuando leas mensajes tratrd de poner el teléfono un poco alto para no bajar tanto la cabeza.

2 Arrugas en el rostro

Especialmente en el entrecejo y alrededor de los ojos y son causadas porque arrugas esta parte para poder enfocarte y leer bien. Asegúrate que tus ojos están bien, es decir que no necesitas anteojos y trata de leer solo donde hay luz adecuada sin brillo del sol.

3 La radiación

Se cree que la radiación emitida por el teléfono debido a su proximidad con la piel y el cerebro puede tener efectos negativos tanto en salud como en belleza. A la hora de dormir nada mejor que apagar el teléfono y tenerlo lejos de ti , te brindará tranquilidad y salud.

4 Estrés causado por el teléfono

En realidad el estrés no es causado por el teléfono mismo sino por lo que mires en Instagram, Pinterest, Facebook y otros. Esto se debe a muchos factores, uno de ellos es sentir que la vida no es tan bonita como la de otras personas o por qué no te quieres perder nada de lo que pase en las redes. El estrés es un gran enemigo de la salud, belleza, productividad y felicidad.

