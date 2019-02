Smokey eye, la tendencia en maquillaje que hará resaltar tu mirada

View this post on Instagram

@cwlaall Wow 😍 Which one is your favourite? Swipe to 👉🏼👉🏼👉🏼 to see all! @wlxwza @lneedsd @jaquelinevandosk. . . _____________________________________________________ #abhbrows #tartecosmetics #urbandecay #benefitcosmetics #fentybeauty #maccosmetics #farsalicare #lagirl #lagirlproconcealer #eyemakeup #eyeglam #beautytutorial #eyetutorial #lashes #liner #smokeyeyes #hudabeauty #wakeupandmakeup #beautyhacks #lipstick #lipstickhack #beautytips #beauty #eyes #eyemakeuptutorial #nyxcosmetics #makeuptutorial #makeupartist #makeuplook #ghalichiglam